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Общество

Две незаконные свалки ликвидировали в Бежаницком районе

24 мая 2018 года, 09:40

Благодаря прокуратуре в Бежаницком районе ликвидировали несанкционированные свалки бытовых отходов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий с выездом на место в районе улице Стрепетова на территории Бежаниц обнаружены две несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.

При этом свалки образовались в результате ненадлежащей организации исполнения возложенных законодательством полномочий со стороны администрации городского поселения «Бежаницы».

В этой связи специализированным прокурором в адрес главы администрации городского поселения «Бежаницы» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений.

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