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Общество

Смело идти вперёд пожелал псковским выпускникам Александр Котов

24 мая 2018 года, 09:33

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил выпускников с окончанием школы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Дорогие выпускники!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравляю вас с окончанием школы!

Прощание со школой – особое событие. Сегодня вы ещё почти дети, а уже завтра вам предстоит взять ответственность за свою собственную судьбу и за будущее нашей области и нашей страны.

Вы многое знаете и умеете, но чтобы состояться в жизни, вам предстоит ещё очень многому научиться. Не думайте, что это будет легко – путь к успеху редко бывает гладким и прямым. Чтобы добиться поставленных целей, вам придётся кропотливо трудиться, преодолевать себя и обстоятельства.

У вас впереди целая жизнь, и, возможно, сейчас вам кажется, что запас времени безграничен. Отчасти это так, но позвольте дать вам совет – не тратьте время впустую: делайте каждый свой день полезным и интересным, по максимуму используйте открывающиеся возможности и сами открывайте новые горизонты, создавайте себя, делайте мир вокруг лучше.

Перед вами открыто множество дорог. Я искренне желаю вам выбрать верную – ту, которая приведёт вас к успеху. Смело идите вперёд, но не забывайте иногда оглядываться назад, чтобы с благодарностью вспоминать своих учителей и школьных друзей. В добрый путь!

Александр Котов
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