Псковская молодежь может направить видеоролики против коррупции на конкурс

Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы проводит Генеральная прокуратура России.

К участию допускаются жители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Именно эти государства 25 октября 2013 года подписали соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Возраст конкурсантов – от 14 до 35 лет.

Заявки будут приниматься на официальном сайте с 2 июля по 19 октября 2018 года.

Организаторы рассчитывают на то, что индивидуальная авторская визуализация коррупции как международной проблемы сможет стать дополнительным эффективным инструментом профилактики преступности в этой сфере, будет содействовать формированию в общественном сознании нетерпимости к любым коррупционным проявлениям.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года.