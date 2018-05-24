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Общество

Псковская молодежь может направить видеоролики против коррупции на конкурс

24 мая 2018 года, 09:27

Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы проводит Генеральная прокуратура России.

К участию допускаются жители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Именно эти государства 25 октября 2013 года подписали соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Возраст конкурсантов – от 14 до 35 лет.

Заявки будут приниматься на официальном сайте с 2 июля по 19 октября 2018 года.

Организаторы рассчитывают на то, что индивидуальная авторская визуализация коррупции как международной проблемы сможет стать дополнительным эффективным инструментом профилактики преступности в этой сфере, будет содействовать формированию в общественном сознании нетерпимости к любым коррупционным проявлениям.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года.

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