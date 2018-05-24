В магазинах Пскова сегодня не будут продавать алкоголь

24 мая в Пскове в связи с проведением в школах «последних звонков» будет запрещена продажа алкогольной продукции. Запрет действует с 11.00 24 мая до 11.00 следующего дня.

Напомним, запрет на продажу алкогольной продукции вводится в соответствии с постановлением администрации Псковской области от 28 января 2015 года «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области».

За нарушение запрета должностным лицам грозит штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 до 300 тысяч рублей.