«Псковская правда» разыгрывает клубную карту в фитнес-клуб XPRESS

Газета «Псковская правда» в своей официальной группе на Одноклассниках запустила розыгрыш клубной карты в фитнес-клуб XPRESS, дающей право на 10 посещений тренажерного зала в течение месяца.

Для того, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо выполнить эти условия:

1) Быть участником группы «Псковской правды» на Одноклассниках;

2) Поделиться этой записью себе на страничку;

3) Не удалять репост до объявления результатов розыгрыша.

Обладателя клубной карты мы определим 4 июня с помощью генератора случайных чисел.