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Культура

Рижский русский театр имени Михаила Чехова приедет с гастролями в Псков

23 мая 2018 года, 17:56

Рижский Русский театр им. Михаила Чехова в рамках федеральной программы «Большие гастроли» представит на сцене Псковского театра драмы им. А.С.Пушкина два спектакля. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Спектакль «Альбом» по рассказу Аркадия Аверченко в постановке главного режиссера Омского государственного академического театра драмы Георгия Цхвиравы будет показан 26 мая в 18.00 на Большой сцене Псковского театра драмы.

27 мая в 18.00 на сцене Псковского театра будет показана корпоративная интрига – спектакль «Метод Грёнхольма». Остросюжетный детектив, интеллектуальный триллер, жесткая в своей иронии комедия, пронзительно точное отражение изощренных «деловых игр». Жорди Гальсеран, драматург, сценарист и переводчик, получил всемирную известность именно благодаря этой пьесе.

Билеты в кассе театра и на сайте.

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