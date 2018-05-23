Вячеслава Сизова, спасшего человека на пожаре, поощрили в Великих Луках

23 мая в Великих Луках чествовали ветерана органов внутренних дел, спасшего человека на пожаре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Это произошло в городе на Ловати 22 апреля текущего года. Около 12 часов дня Вячеслав Сизов подошел к своей квартире в доме на проспекте Гагарина. И почувствовал запах гари. Выяснилось, что в одной из соседних квартир возник пожар. Вячеслав Игоревич, несмотря на задымление, сумел проникнуть в жилище и вынести оттуда потерявшего сознание мужчину. После этого он локализовал очаг возгорания и вызвал пожарных, которые провели все необходимые в подобных случаях мероприятия.