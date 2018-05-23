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Общество

Вячеслава Сизова, спасшего человека на пожаре, поощрили в Великих Луках

23 мая 2018 года, 17:01

23 мая в Великих Луках чествовали ветерана органов внутренних дел, спасшего человека на пожаре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Это произошло в городе на Ловати 22 апреля текущего года. Около 12 часов дня Вячеслав Сизов подошел к своей квартире в доме на проспекте Гагарина. И почувствовал запах гари. Выяснилось, что в одной из соседних квартир возник пожар. Вячеслав Игоревич, несмотря на задымление, сумел проникнуть в жилище и вынести оттуда потерявшего сознание мужчину. После этого он локализовал очаг возгорания и вызвал пожарных, которые провели все необходимые в подобных случаях мероприятия.

Вячеслав Сизов поощрен. Ему также вручили благодарственное письмо руководства главного управления МЧС России по Псковской области
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
На торжественной встрече в ОМВД России по городу Великие Луки начальник отдела полковник полиции Дмитрий Кислицин от имени личного состава и ветеранов органов внутренних дел сердечно поблагодарил Вячеслава Игоревича за проявленные им мужество и самоотверженность, подчеркнув при этом, что он принимает активное участие в работе ветеранской организации и как руководитель народных дружинников оказывает действенную помощь полицейским в обеспечении правопорядка в городе.

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