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Общество

Миллионный министерский грант выиграла Тямшанская гимназия

23 мая 2018 года, 13:02

Тямшанская гимназия в Псковском районе выиграла грант Министерства образования и науки Российской Федерации в размере 1 млн рублей. Средства будут направлены на развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Благодаря тому, что гимназия на протяжении ряда лет сотрудничает с кафедрой теории и методики воспитания Псковского областного института повышения квалификации работников образования, у нас накоплен большой опыт по реализации персонифицированного подхода к организации внеурочной деятельности, дающий хороший воспитательный эффект для развития личности ребенка. Мы решили обобщить этот опыт и поделиться им с коллегами, - рассказала директор Тямшанской гимназии Наталья Федорова.

В рамках проекта, поддержанного Минобрнауки, Тямшанская гимназия проведет ряд межрегиональных и международных семинаров и вебинаров, а также выпустит методическую литературу по теме гранта. За счет его средств учреждение планирует еще обновить свою материально-техническую базу в части приобретения дополнительного спортивного оборудования и модернизации имеющегося комплекса робототехники.

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