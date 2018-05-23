Псковская область – основной лидер по темпам прироста производства свинины в России

За четыре месяца 2018 года производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях России увеличилось на 11,7% к аналогичному периоду 2017 года и составило 1,29 млн тонн.

Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов отметил Псковскую область, как лидера в секторе животноводства АПК.

По данным Управления сельского хозяйства администрации Псковской области, основной прирост производства свинины в регионе обеспечил Великолукский свиноводческий комплекс, показатели предприятия увеличились на 35 % к прошлому году.