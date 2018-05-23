Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Псковская область – основной лидер по темпам прироста производства свинины в России

23 мая 2018 года, 12:30

За четыре месяца 2018 года производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях России увеличилось на 11,7% к аналогичному периоду 2017 года и составило 1,29 млн тонн. 

Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов отметил Псковскую область, как лидера в секторе животноводства АПК.

По данным Управления сельского хозяйства администрации Псковской области, основной прирост производства свинины в регионе обеспечил Великолукский свиноводческий комплекс, показатели предприятия увеличились на 35 % к прошлому году.

СПРАВКА
Великолукский свиноводческий комплекс входит в ТОП 5 ведущих сельскохозяйственных операторов России. Является системообразующим и градообразующим предприятием Псковской области с численностью сотрудников 16 тыс. человек, а также основным налогоплательщиком региона, сумма налоговых отчислений за 2017 г. составила 1, 763 млрд. рублей. К 2020 году численность сотрудников будет составлять 20 тыс. человек. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Рижский русский театр имени Михаила Чехова приедет с гастролями в Псков
«Псковская правда» разыгрывает клубную карту в фитнес-клуб XPRESS
Вячеслава Сизова, спасшего человека на пожаре, поощрили в Великих Луках
На ринге с Артуром Акавовым и Русланом Шамиловым смогут сразиться псковичи
Турнир по виртуальным боям без правил состоится в Пскове
Небольшие дожди ожидаются в Псковской области 24 мая
Миллионный министерский грант выиграла Тямшанская гимназия
Псков может стать «городом свободным от СПИДа» благодаря поголовному тестированию
После ДТП с детьми в Струго-Красненском районе возбудили уголовное дело

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика
18 мая 09:33

Бизнес без границ

В Пскове открылась юбилейная XXV универсальная выставка с международным участием «ПсковЭКСПО-2018»

Экономика / Деньги
10 мая 09:03

Подписаться на долги

А уж не должник ли я? Ответ на этот вопрос можно найти в режиме онлайн

Экономика
11 мая 09:55

Про маленьких и средних

К 2020 году предпринимателей в Псковской области станет больше