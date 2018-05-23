Псков может стать «городом свободным от СПИДа» благодаря поголовному тестированию

Псковская область остается регионом с низким уровнем распространения ВИЧ соизмеримым с распростра-нением в странах северной Европы. Он в 5 раз ниже, чем в среднем по России. Об этом в пресс-центре «Псковской правды» рассказала главный врач ГБУЗ «Центр СПИД» Ираида Сивачева.

В планах специалистов в этом году протестировать 24% населения Псковской области на ВИЧ.

- Из числа тестируемых надо выявить 20% людей, которые не знают, что больны, - отметила она.

Дело в том, что заболевание не имеет четких клинических проявлений, поэтому диагноз поставить крайне сложно. В связи с этим тестирование является неотъемлемой частью для постановки диагноза.

- Выявляя ВИЧ-инфицированных людей, мы сможем предоставлять им нормальную терапию, тем самым улучшая качество жизни. А со временем и вовсе получить статус – город свободный от СПИДа. Практически в каждой стране есть такие города. Это Париж во Франции, Берлин в Германии, Буэнос-Айрес в Аргентине. В этих городах есть ВИЧ-инфекция, но нет тяжелых случаев.

В последние годы в Псковской области инфицируются не представители уязвимых групп, а социально адап-тированное население, которое имеет хороший достаток, работу и не относится к группе риска.

В прошлом году в области было выявлено 108 случаев заболевания ВИЧ, в 2018-м - 33 случая у жителей Псковской области, и 43 всего. За весь период наблюдения с 1991 года в Псковской области зарегистрирова-ны 1128 человек ВИЧ-инфицированных.