О результатах своей работы Михаил Ведерников отчитается в режиме «онлайн»

31 мая депутаты заслушают отчёт о работе администрации области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе парламента региона.

Обязанность губернатора ежегодно отчитываться перед Собранием предусмотрена Уставом Псковской области с 2010 года.

По окончании доклада депутаты смогут задать вопросы врио губернатора Михаилу Ведерникову и выступить с личной оценкой деятельности исполнительной власти региона, продолжительность такого выступления ограничена регламентом областного Собрания до пяти минут. По итогам заслушивания ежегодного отчета Собрание примет постановление.

Следить за ходом сессии можно онлайн – на главной странице официального сайта регионального парламента. По решению Совета Собрания заседание начнётся в 11:00.

Напомним, Михаил Ведерников исполняет обязанности губернатора с 12 октября 2107 года.