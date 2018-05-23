Антонина Сенина о псковских врачах: Они бьются за каждого больного, отвоевывая его у смерти

«Хочу начать словами из песни: «Смерть не хочет щадить красоты ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у нее на пути люди в белых халатах». Эти слова, как никому, подходят работникам областного онкологического диспансера. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба. И просто земля ушла из-под ног. На помощь пришли специалисты онкодиспансера. Они вселяют надежду и бьются за каждого больного, отвоевывая его у смерти. Особые слова благодарности хочется сказать хирургу Францкевичу Владимиру Владимировичу, у него золотые руки! Хирург от Бога! Его можно увидеть в палате рано утром и поздно вечером, каждому больному отдает частичку своего тепла.

Сердечную благодарность хочется выразить совсем молодым врачам: химиотерапевту Васильевой Юлии Анатольевне и врачу-радиологу Губше Елене Владимировне.

С удовольствием приходим на процедуру и общаемся с Абаковой Татьяной Юрьевной, процедурной медсестрой по обслуживанию гамма-терапевтических препаратов. Всегда приветлива, добра, отличный специалист своего дела. Именно такие люди должны работать в медицине. Огромное всем спасибо! «Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу».





Антонина Петровна Сенина, Псков