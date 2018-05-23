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Общество

Антонина Сенина о псковских врачах: Они бьются за каждого больного, отвоевывая его у смерти

23 мая 2018 года, 11:45

«Хочу начать словами из песни: «Смерть не хочет щадить красоты ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у нее на пути люди в белых халатах». Эти слова, как никому, подходят работникам областного онкологического диспансера. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба. И просто земля ушла из-под ног. На помощь пришли специалисты онкодиспансера. Они вселяют надежду и бьются за каждого больного, отвоевывая его у смерти. Особые слова благодарности хочется сказать хирургу Францкевичу Владимиру Владимировичу, у него золотые руки! Хирург от Бога! Его можно увидеть в палате рано утром и поздно вечером, каждому больному отдает частичку своего тепла.

Сердечную благодарность хочется выразить совсем молодым врачам: химиотерапевту Васильевой Юлии Анатольевне и врачу-радиологу Губше Елене Владимировне.

С удовольствием приходим на процедуру и общаемся с Абаковой Татьяной Юрьевной, процедурной медсестрой по обслуживанию гамма-терапевтических препаратов. Всегда приветлива, добра, отличный специалист своего дела. Именно такие люди должны работать в медицине. Огромное всем спасибо! «Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу».


Антонина Петровна Сенина, Псков

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Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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