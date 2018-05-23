Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Пскович ждёт суда за крупный долг по зарплате перед бухгалтером

23 мая 2018 года, 11:42

В Пскове перед судом предстанет директор компании «Лидер-Балт» за долг в 170 тысяч рублей по зарплате перед бухгалтером. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Во второй половине 2016 года обвиняемый, будучи директором коммерческой организации, на протяжении полугода полностью не выплачивал заработную плату бухгалтеру. В результате задолженность перед ней составила более 170 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователи наложили арест на принадлежащее обществу имущество, рыночная стоимость которого эквивалентна долгу по заработной плате.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Рижский русский театр имени Михаила Чехова приедет с гастролями в Псков
«Псковская правда» разыгрывает клубную карту в фитнес-клуб XPRESS
Вячеслава Сизова, спасшего человека на пожаре, поощрили в Великих Луках
На ринге с Артуром Акавовым и Русланом Шамиловым смогут сразиться псковичи
Турнир по виртуальным боям без правил состоится в Пскове
Небольшие дожди ожидаются в Псковской области 24 мая
Миллионный министерский грант выиграла Тямшанская гимназия
Псковская область – основной лидер по темпам прироста производства свинины в России
Псков может стать «городом свободным от СПИДа» благодаря поголовному тестированию

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
26 апреля 10:16

Смертельный пал

Из-за подожженной травы в Себежском районе погиб пенсионер, печорская семья осталась без крова

Происшествия / ЧП
27 марта 10:02

Кемерово

Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня