Пскович ждёт суда за крупный долг по зарплате перед бухгалтером

В Пскове перед судом предстанет директор компании «Лидер-Балт» за долг в 170 тысяч рублей по зарплате перед бухгалтером. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Во второй половине 2016 года обвиняемый, будучи директором коммерческой организации, на протяжении полугода полностью не выплачивал заработную плату бухгалтеру. В результате задолженность перед ней составила более 170 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователи наложили арест на принадлежащее обществу имущество, рыночная стоимость которого эквивалентна долгу по заработной плате.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.