Уже больше года в Псковской области длятся поиски Инны Перепеч (ФОТО)

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Перепеч Инна Николаевна 1968 года рождения, уроженка деревни Гультяи Пустошкинского района Псковской области. Поживала в селе Карамышево Псковского района.

Последний раз родственники видели ее 1 марта 2017 года. Ранее женщина неоднократно уходила.