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Происшествия

Уже больше года в Псковской области длятся поиски Инны Перепеч (ФОТО)

23 мая 2018 года, 10:30

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Перепеч Инна Николаевна 1968 года рождения, уроженка деревни Гультяи Пустошкинского района Псковской области. Поживала в селе Карамышево Псковского района.

Последний раз родственники видели ее 1 марта 2017 года. Ранее женщина неоднократно уходила.

ПРИМЕТЫ

На вид 50 лет, среднего телосложения, рост 165 сантиметров, волосы тёмно-русые, короткие, глаза голубые.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

КУДА ЗВОНИТЬ

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Инны Перепеч, просят обратиться по телефонам: 8 (8112) 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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