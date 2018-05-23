Пропавшив псковских подростков обнаружили в Новом Изборске

Группа пропавших подростков найдена в Новом Изборске. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В результате анализа информации, полученной в соцсетях, а также опросов детей, которые проживают в том же микрорайоне, где и пропавшие подростки, одноклассников, полиции удалось вычислить место пребывания детей и доставить их домой.

Кроме того, минувшей ночью был найден еще один подросток, который пытался уехать в Санкт-Петербург сначала на маршрутном такси, потом - автостопом. Учитывая тот факт, что это уже второй массовый побег за последнее время - в апреле этого года 6 подростков ушли из дома, - данный случай будет подробно рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и приняты профилактические меры, в том числе по работе с родителями.