Виталий Мутко выделил на великолукский велоцентр 50 млн рублей

Правительство РФ выделило 50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Средства выделены в соответствии с договоренностью, достигнутой между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.

Как только средства поступят в регион, будет объявлен аукцион по выбору подрядчика, который должен будет до конца этого года завершить строительство объекта.