Акция «Сельская семья на Псковщине» пройдёт в Печорах в эту субботу (ПРОГРАММА)

26 мая в 15.00 в Районном Центре культуры г. Печоры (ул. Свободы, 29) пройдет областная социально-культурная акция «Кому на селе жить хорошо или сельская семья на Псковщине». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В мероприятии примут участие 15 семей из 11 районов Псковской области. Это многодетные семьи, молодые семьи, семейные династии, фермерские семьи, семьи ремесленников, семьи, представляющие национальные диаспоры Псковской области.

В мероприятии примут участие 15 семей из 11 районов Псковской области. Это многодетные семьи, молодые семьи, семейные династии, фермерские семьи, семьи ремесленников, семьи, представляющие национальные диаспоры Псковской области.