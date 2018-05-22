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Общество

Свои странички на Youtube и Instagram завели псковские полицейские

22 мая 2018 года, 17:02

Информация УМВД России по Псковской области теперь доступна в сети Instagram и YouTube. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка подчеркнули, что сегодня открытость и публичность – важный принцип работы органов внутренних дел. Поэтому к освещению своей деятельности УМВД России по Псковской области относится с особым вниманием.

Полицейские призывают подписываться интернет-страницы, следить за новостями, задавать интересующие вопросы в личные сообщения:

VK - https://vk.com/60mvd60

Instagram - https://www.instagram.com/mvd_60

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCNATOppYUUIeI8D1Pl4ReCQ

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