Свои странички на Youtube и Instagram завели псковские полицейские

Информация УМВД России по Псковской области теперь доступна в сети Instagram и YouTube. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка подчеркнули, что сегодня открытость и публичность – важный принцип работы органов внутренних дел. Поэтому к освещению своей деятельности УМВД России по Псковской области относится с особым вниманием.

Полицейские призывают подписываться интернет-страницы, следить за новостями, задавать интересующие вопросы в личные сообщения:

VK - https://vk.com/60mvd60

Instagram - https://www.instagram.com/mvd_60

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCNATOppYUUIeI8D1Pl4ReCQ