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Общество

Ещё 96 многоквартирных домов включили в региональную программу капремонта

22 мая 2018 года, 17:54

В связи с ежегодной корректировкой программы еще 96 многоквартирных домов включены дополнительно в региональную программу капитального ремонта общего имущества Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Таким образом, общее количество домов, включенных в региональную программу, составляет почти 4,7 тысячи многоквартирных домостроений.

Согласно изменениям, теперь основанием для включения дома в программу капремонта является признание непригодными для эксплуатации внутридомовых инженерных систем газоснабжения или лифта. Кроме того, если собственники жилья или управляющая компания не допускают подрядную организацию к ремонту инженерных сетей и других объектов, это является основанием для переноса работ на поздний срок без решения собственников.

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