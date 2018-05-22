Ещё 96 многоквартирных домов включили в региональную программу капремонта

В связи с ежегодной корректировкой программы еще 96 многоквартирных домов включены дополнительно в региональную программу капитального ремонта общего имущества Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Таким образом, общее количество домов, включенных в региональную программу, составляет почти 4,7 тысячи многоквартирных домостроений.

Согласно изменениям, теперь основанием для включения дома в программу капремонта является признание непригодными для эксплуатации внутридомовых инженерных систем газоснабжения или лифта. Кроме того, если собственники жилья или управляющая компания не допускают подрядную организацию к ремонту инженерных сетей и других объектов, это является основанием для переноса работ на поздний срок без решения собственников.