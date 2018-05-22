Церемония награждения талантливых детей «Ассамблея звезд - 2018» прошла в Пскове

22 мая в Пскове прошла торжественная церемония награждения за особые достижения в сфере культуры «Ассамблея звезд - 2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участников творческих коллективов, воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств города, а также их руководителей чествовали за их достижения в области культуры и искусства, высокие результаты в художественном образовании, активное участие в культурной жизни города.

Талантливых юных псковичей приветствовала заместитель главы города Елена Полонская, отметив, что Псков гордится достижениями своих жителей - музыкантов, художников, писателей, исполнителей различных направлений и стилей.

- Вы, ребята, - люди с особым видением мира, умением совмещать учебу и танцы, рисование, пение, музицирование, научную деятельность. Вы самая большая ценность нашего города и его будущее. Мы гордимся вами, - подчеркнула Елена Полонская и вручила памятные подарки и грамоты победителям и дипломантам международных, всероссийских и региональных конкурсов.