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Общество

Юные дедовичане изучили ПДД благодаря пешеходной экскурсии по городу

22 мая 2018 года, 16:45

Пешеходную экскурсию по Дедовичам провели полицейские для ребят из детского сада №3 «Ручеек». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Инспектор по пропаганде ГИБДД Андрей Алексеев организовал пешеходную экскурсию по поселку Дедовичи. В ходе этой прогулки подопечные учились правильно переходить проезжую часть по пешеходному переходу, узнали, где можно и где нельзя передвигаться пешеходам.

По окончании мероприятия ребята еще раз повторили ПДД с использованием наглядных материалов, изучили сигналы светофора и регулировщика, требования дорожных знаков. Дети правильно отвечали на вопросы сотрудника Госавтоинспекции и были поощрены сладкими призами.

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