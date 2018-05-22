Стало известно, как на Троицу будут ездить псковские автобусы

26 и 27 мая изменится режим работы общественного транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».
26 и 27 мая изменится режим работы общественного транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».
26 мая – движение автобусов будет организовано в режиме субботнего дня.
27 мая – движение автобусов будет организовано в режиме воскресного дня.
26 и 27 мая будет организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «пл. Ленина – Орлецы-2» в период с 9.00 до 15.00 часов:
- 26 мая с интервалом движения 15 минут;
- 27 мая с интервалом движения 6 - 8 минут.
Стоимость проезда – 23 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.
26 и 27 мая - будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище – Крестовское.
Рейсы от Вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20.
Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.
27 мая – будет организовано дополнительное движение автобуса № 9 на кладбище – Крестовское.
Рейсы от Вокзала – 9.45, 10.45, 12.00, 13.00.
Рейсы от кладбища – 10.15, 11.15, 12.30, 13.30.
Стоимость проезда – 23 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.
27 мая – движение автобусов на садоводческие товарищества в связи с праздником СВЯТОЙ ТРОИЦЫ организовано только вечерними рейсами в режиме рабочего дня (маршрут №163 «Весна-80» по расписаниям выходного дня) и только по маршрутам (см. изображение к новости).
Заезды в «Сады – Черские», «Ветеран» - по расписаниям воскресенья.