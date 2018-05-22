Стало известно, как на Троицу будут ездить псковские автобусы

26 и 27 мая изменится режим работы общественного транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

26 мая – движение автобусов будет организовано в режиме субботнего дня. 27 мая – движение автобусов будет организовано в режиме воскресного дня. 26 и 27 мая будет организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «пл. Ленина – Орлецы-2» в период с 9.00 до 15.00 часов: - 26 мая с интервалом движения 15 минут; - 27 мая с интервалом движения 6 - 8 минут. Стоимость проезда – 23 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны. 26 и 27 мая - будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище – Крестовское. Рейсы от Вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20. Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00. 27 мая – будет организовано дополнительное движение автобуса № 9 на кладбище – Крестовское. Рейсы от Вокзала – 9.45, 10.45, 12.00, 13.00. Рейсы от кладбища – 10.15, 11.15, 12.30, 13.30. Стоимость проезда – 23 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

САДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА