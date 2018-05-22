Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Стало известно, как на Троицу будут ездить псковские автобусы

22 мая 2018 года, 16:20

26 и 27 мая изменится режим работы общественного транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

26 мая – движение автобусов будет организовано в режиме субботнего дня.

27 мая – движение автобусов будет организовано в режиме воскресного дня.

26 и 27 мая будет организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «пл. Ленина – Орлецы-2» в период с 9.00 до 15.00 часов:

- 26 мая с интервалом движения 15 минут;

- 27 мая с интервалом движения 6 - 8 минут.

Стоимость проезда – 23 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

26 и 27 мая - будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище – Крестовское.

Рейсы от Вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20.

Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.

27 мая – будет организовано дополнительное движение автобуса № 9 на кладбище – Крестовское.

Рейсы от Вокзала – 9.45, 10.45, 12.00, 13.00.

Рейсы от кладбища – 10.15, 11.15, 12.30, 13.30.

Стоимость проезда – 23 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

САДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА

26 мая – движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по действующему расписанию субботнего дня.

27 мая – движение автобусов на садоводческие товарищества в связи с праздником СВЯТОЙ ТРОИЦЫ организовано только вечерними рейсами в режиме рабочего дня (маршрут №163 «Весна-80» по расписаниям выходного дня) и только по маршрутам (см. изображение к новости).

Заезды в «Сады – Черские», «Ветеран» - по расписаниям воскресенья.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ещё 96 многоквартирных домов включили в региональную программу капремонта
Церемония награждения талантливых детей «Ассамблея звезд - 2018» прошла в Пскове
Свои странички на Youtube и Instagram завели псковские полицейские
Юные дедовичане изучили ПДД благодаря пешеходной экскурсии по городу
Синоптики предсказывают грозу в некоторых районах Псковской области
Житель Великих Лук перешёл по ссылке в SMS и лишился денег
Распространение ВИЧ-инфекции обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
Михаил Ведерников будет следить за расследованием ДТП, в котором пострадали 12 детей
На время шествия выпускников в Пскове перекроют дороги

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Коммуналка
22 мая 15:44

Вот так ремонт!

Как воздействовать на управляйку, если она некачественно выполняет свои обязанности

Общество
22 мая 14:56

Антиклещ

Список мест в Пскове, которые обработают от клещей

Общество
22 мая 11:39

Удобные условия

Кому в районах власть поможет материально, а кому подскажет, как жить