Житель Великих Лук перешёл по ссылке в SMS и лишился денег

Несанкционированное списание денег с банковской карты произошло у 42-летнего жителя Великих Лук. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

За помощью он обратился к полицейским. Выяснилось, что потерпевшему на мобильный телефон с незнакомого номера поступило СМС-сообщение. В нем спрашивалось, не предлагал ли он обмен автомобиля с доплатой. Видимо, заинтересовавшись, великолучанин перешел по указанной ссылке. А вскоре пришло еще одно сообщение о том, что у него списано около шести тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.