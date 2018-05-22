Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Житель Великих Лук перешёл по ссылке в SMS и лишился денег

22 мая 2018 года, 14:37

Несанкционированное списание денег с банковской карты произошло у 42-летнего жителя Великих Лук. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

За помощью он обратился к полицейским. Выяснилось, что потерпевшему на мобильный телефон с незнакомого номера поступило СМС-сообщение. В нем спрашивалось, не предлагал ли он обмен автомобиля с доплатой. Видимо, заинтересовавшись, великолучанин перешел по указанной ссылке. А вскоре пришло еще одно сообщение о том, что у него списано около шести тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ещё 96 многоквартирных домов включили в региональную программу капремонта
Церемония награждения талантливых детей «Ассамблея звезд - 2018» прошла в Пскове
Свои странички на Youtube и Instagram завели псковские полицейские
Юные дедовичане изучили ПДД благодаря пешеходной экскурсии по городу
Стало известно, как на Троицу будут ездить псковские автобусы
Синоптики предсказывают грозу в некоторых районах Псковской области
Распространение ВИЧ-инфекции обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
Михаил Ведерников будет следить за расследованием ДТП, в котором пострадали 12 детей
На время шествия выпускников в Пскове перекроют дороги

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
26 апреля 10:16

Смертельный пал

Из-за подожженной травы в Себежском районе погиб пенсионер, печорская семья осталась без крова

Происшествия / ЧП
27 марта 10:02

Кемерово

Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня