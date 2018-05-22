Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Пресс-центр / Анонсы

Распространение ВИЧ-инфекции обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

22 мая 2018 года, 14:24

23 мая в 10.00 в пресс-центре «Псковской правды» обсудим стремительное распространение ВИЧ-инфекции в регионе.

Ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Международный день памяти жертв СПИДа. От ВИЧ-инфекции сегодня не застрахован никто. Основной путь передачи ВИЧ в Псковской области — не наркотический, а естественный — половой (при гетеросексуальных контактах). И вирус уже давно вышел за границы пресловутых «групп риска». Всего в Псковской области зарегистрировано 1108 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Из них только за 4 месяца 2018 года 31.

Напоминаем, единственный способ остановить распространение ВИЧ-инфекции, это профилактика.

СПИКЕРЫ

1. Сивачёва Ираида Леонидовна, главный врач ГБУЗ «Центр СПИД»;

2. Антонова Татьяна Борисовна, заместитель главного врача по детской наркологии ГБУЗ «Наркологический Диспансер Псковской области»;

3. Иванов Андрей Вячеславович, региональный координатор молодёжных групп «Российского Красного креста»;

4. Титов Сергей Леонидович, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ещё 96 многоквартирных домов включили в региональную программу капремонта
Церемония награждения талантливых детей «Ассамблея звезд - 2018» прошла в Пскове
Свои странички на Youtube и Instagram завели псковские полицейские
Юные дедовичане изучили ПДД благодаря пешеходной экскурсии по городу
Стало известно, как на Троицу будут ездить псковские автобусы
Синоптики предсказывают грозу в некоторых районах Псковской области
Житель Великих Лук перешёл по ссылке в SMS и лишился денег
Михаил Ведерников будет следить за расследованием ДТП, в котором пострадали 12 детей
На время шествия выпускников в Пскове перекроют дороги

Комментарии

Авторизация
No comments