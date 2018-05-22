Распространение ВИЧ-инфекции обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

23 мая в 10.00 в пресс-центре «Псковской правды» обсудим стремительное распространение ВИЧ-инфекции в регионе.

Ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Международный день памяти жертв СПИДа. От ВИЧ-инфекции сегодня не застрахован никто. Основной путь передачи ВИЧ в Псковской области — не наркотический, а естественный — половой (при гетеросексуальных контактах). И вирус уже давно вышел за границы пресловутых «групп риска». Всего в Псковской области зарегистрировано 1108 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Из них только за 4 месяца 2018 года 31.

Напоминаем, единственный способ остановить распространение ВИЧ-инфекции, это профилактика.