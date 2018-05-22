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Происшествия

Михаил Ведерников будет следить за расследованием ДТП, в котором пострадали 12 детей

22 мая 2018 года, 12:35

Врио губернатора Псковской области поручил оперативно докладывать ему о ходе расследования причин ДТП в Струго-Красненском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Авария произошла утром. Автобус со школьниками из Пскова ехал в Санкт-Петербург на экскурсию. По предварительным данным ГИБДД, водитель почувствовал себя плохо, но не успел остановиться, автобус съехал в кювет. На данный момент полоса для движения перекрыта, на месте работает следственная оперативная группа. Установлено, что некоторые дети не были пристегнуты ремнями безопасности.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 14 человек, из них 12 – дети. С ушибами, переломами легкой и средней тяжести они доставлены в Псковскую областную клиническую и детскую областную больницы. Всего в автобусе находилось 29 человек.

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