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Общество

На время шествия выпускников в Пскове перекроют дороги

22 мая 2018 года, 12:10

В связи с проведением в Пскове мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню славянской письменности и культуры, в честь Последнего звонка 24 мая в период с 12.30 до 13.10 будет введена временная приостановка движения автотранспорта на время прохождения колонн выпускников по площади Ленина, улице Советской, Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В этот же день в Зеленом театре города Пскова состоится традиционный хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В этом году праздник будет посвящен теме дружбы.

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