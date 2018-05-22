На время шествия выпускников в Пскове перекроют дороги

В связи с проведением в Пскове мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню славянской письменности и культуры, в честь Последнего звонка 24 мая в период с 12.30 до 13.10 будет введена временная приостановка движения автотранспорта на время прохождения колонн выпускников по площади Ленина, улице Советской, Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В этот же день в Зеленом театре города Пскова состоится традиционный хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В этом году праздник будет посвящен теме дружбы.