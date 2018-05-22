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Общество

Парковки для инвалидов в Пскове проверят по поручению Михаила Ведерникова

22 мая 2018 года, 12:05

Врио губернатора Псковской области поручил провести в Пскове проверку парковок для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- У меня вчера состоялась встреча с Мариной Эдуардовной (Борисенковой, депутатом Псковского областного Собрания, председателем областной организации Всероссийского общества инвалидов — прим. ред.). Очень много жалоб на места парковки для инвалидов. По Пскову нужно провести рейд, может быть, совместный с людьми с ОВЗ. Нужно посмотреть, насколько эти места соответствуют ГОСТам, отмечены ли они соответствующими знаками или нет, являются ли они свободными для автомобилей инвалидов, — сказал Михаил Ведерников.

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