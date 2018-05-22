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Общество

На время каникул в Псковской области усилят внимание к детям-пешеходам

22 мая 2018 года, 11:47

С 21 мая по 15 июня в Псковской области пройдёт профилактическое мероприятие «Внимание – каникулы!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Основная цель операции является сокращение количества ДТП с участием детей и снижение тяжести последствий при подобных происшествиях.

Гаишники проведут с детьми беседы по безопасности дорожного движения, тематические конкурсы и викторины. Дорожные полицейские усилят контроль за соблюдением водителями ПДД в зонах пешеходных переходов, а также выполнением требований по организации перевозок детей.

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