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Общество

Врачам-ординаторам в Псковской области увеличили пособие до 5 тысяч рублей

22 мая 2018 года, 11:16

Власти Псковской области увеличили ежемесячное пособие врачам-ординаторам до 5 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Врачи, проходящие целевое обучение в ординатуре, будут получать ежемесячную помощь в 2 тысячи рублей, а случае прохождения практики на базе государственных медицинских организаций региона, ординаторам устанавливается дополнительное поощрение в размере 3 тысячи рублей.

Меры социальной поддержки врачей-ординаторов установлены с целью привлечения высококвалифицированных специалистов для работы в медицинские организации региона. Согласно целевому контракту, врачи после окончания ординатуры должны будут отработать в Псковской области 5 лет или вернуть средства, а также выплатить штраф.

В настоящее время в ординатуре от Псковской области обучается порядка 30 врачей. Размер необходимых финансовых средств в областном бюджете на этот год составляет 1,8 млн рублей при условии, что практику в региональных медицинских госучреждениях пройдут 10 специалистов.

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