Следователи выясняют причину аварии автобуса с детьми в деревне Цапелька

Следователи начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
Следователи начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
Следователям предстоит выяснить причину аварии, степень тяжести вреда здоровью пострадавших и установить все обстоятельства, которые предшествовали транспортному происшествию.