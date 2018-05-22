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Происшествия

Следователи выясняют причину аварии автобуса с детьми в деревне Цапелька

22 мая 2018 года, 11:10

Следователи начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.


Фото из ВКонтакте
По данным следствия, 22 мая 2018 года на автодороге Р-23 в Стругокрасненском районе в кювет съехал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Псков – Санкт-Петербург. В автобусе находилось 29 человек, 26 из них – дети. Предварительно, в результате ДТП пострадал водитель и 5 несовершеннолетних пассажиров.

Следователям предстоит выяснить причину аварии, степень тяжести вреда здоровью пострадавших и установить все обстоятельства, которые предшествовали транспортному происшествию.

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