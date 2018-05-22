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Происшествия

Идёт проверка перевозчика, чей автобус с детьми попал в ДТП по Стругами Красными

22 мая 2018 года, 10:32

В связи с произошедшим 22 мая на территории Струго-Красненского района дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадало 7 несовершеннолетних детей, ехавших на экскурсию в город Санкт-Петербург, проводится проверка соблюдения законодательства при перевозке детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Предстоит дать принципиальную оценку как действиям перевозчика так и образовательной организации.

Не останутся без прокурорского внимания и вопрос допуска водителя к управлению транспортным средства и соответствия автобуса установленным норам и требованиям.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

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