Идёт проверка перевозчика, чей автобус с детьми попал в ДТП по Стругами Красными

В связи с произошедшим 22 мая на территории Струго-Красненского района дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадало 7 несовершеннолетних детей, ехавших на экскурсию в город Санкт-Петербург, проводится проверка соблюдения законодательства при перевозке детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Предстоит дать принципиальную оценку как действиям перевозчика так и образовательной организации.

Не останутся без прокурорского внимания и вопрос допуска водителя к управлению транспортным средства и соответствия автобуса установленным норам и требованиям.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.