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Общество

Псковские эксперты оценили 23 заявки от учителей на получение денежной премии

22 мая 2018 года, 10:16

Члены экспертной комиссии рассмотрели заявки лучших учителей общеобразовательных учреждений Псковской области на получение денежного поощрения из средств федерального и областного бюджетов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Эксперты оценили 23 заявки на соответствие условиям конкурса и отобрали лучших педагогов для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии, которое состоится в начале июня. Общественное обсуждение конкурсантов также проходит на региональном образовательном портале Псковской области.

В этом году в конкурсе лучших учителей региона принимают участие 23 педагога из Гдовского, Дедовичского, Бежаницкого, Невельского, Новоржевского, Локнянского. Островского, Плюсского, Псковского, Палкинского, Струго-Красненского, Порховского районов, городов Великие Луки и Пскова.

По итогам общественного и экспертного анализа лучшим педагогам региона будут вручены 4 премии по 200 тыс рублей из федерального бюджета и 6 областных премий по 100 тыс рублей.

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