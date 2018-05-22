Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

За повторную пьяную езду гдовича наказали исправительными работами

22 мая 2018 года, 09:52

24-летнего жителя Гдовского района осудили за управление автомобилем в пьяном состоянии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что 2 января 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, управлял автомашиной «ВАЗ» 21102 в районе деревне Стректово Гдовского района и был замечен стражами порядка.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников будет следить за расследованием ДТП, в котором пострадали 12 детей
На время шествия выпускников в Пскове перекроют дороги
Парковки для инвалидов в Пскове проверят по поручению Михаила Ведерникова
Сертификат в клуб виртуальной реальности разыгрывает газета «Псковская правда»
На время каникул в Псковской области усилят внимание к детям-пешеходам
Переходящий хрустальный пистолет вручили Михаилу Ведерникову
Врачам-ординаторам в Псковской области увеличили пособие до 5 тысяч рублей
Следователи выясняют причину аварии автобуса с детьми в деревне Цапелька
Дети-сироты и дети-инвалиды смогут бесплатно заниматься Ледовом дворце Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
26 апреля 10:16

Смертельный пал

Из-за подожженной травы в Себежском районе погиб пенсионер, печорская семья осталась без крова

Происшествия / ЧП
27 марта 10:02

Кемерово

Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня