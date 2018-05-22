За повторную пьяную езду гдовича наказали исправительными работами

24-летнего жителя Гдовского района осудили за управление автомобилем в пьяном состоянии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что 2 января 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, управлял автомашиной «ВАЗ» 21102 в районе деревне Стректово Гдовского района и был замечен стражами порядка.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ.