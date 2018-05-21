Полицейские призывают псковичей оплачивать штрафы вовремя

Дорожные полицейские напоминают псковичам об установленном порядке и сроках уплаты административных штрафов по административным правонарушениям, зафиксированным средствами фото- и видеофиксации, а также о правовых последствиях их неуплаты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Административный штраф по административному постановлению должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Предусмотрена также 50-процентная оплата штрафа в течение 20 дней с момента вынесения административного постановления.

Несвоевременная уплата штрафа влечет за собой дополнительные административные санкции в виде наложения штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.