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Культура

До конца рабочей недели продлится фестиваль «Псковское вече»

21 мая 2018 года, 16:45

В Псковском филиале Академии ФСИН России стартовал Международной фестиваль «Псковское вече», который продлится до 25 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В программе фестиваля проведение научных конференций, семинаров, круглых столов, культурно-творческих и спортивных мероприятий.

Открывая фестиваль, врио начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Владислав Белов пожелал его гостям вдохновения, успешных выступлений, ярких эмоций и хорошего настроения.

- За 11 лет проведения в Псковском филиале Академии ФСИН России фестиваля около 800 участников из различных регионов России и стран ближнего зарубежья приняли участие в научных конференциях и круглых столах, интеллектуальных турнирах и спортивных состязаниях, познакомились с историей и памятниками древней Псковской земли, - отметил Владислав Белов.

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