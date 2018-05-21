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Происшествия

Арестованы двое парней, которые забили до смерти жителя Печор

21 мая 2018 года, 14:04

В Псковской области расследуется уголовное дело в отношении двоих мужчин в возрасте 18 и 19 лет, которые обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, в ночь на 18 мая 2018 года на окраине Печор обвиняемые, в ходе конфликта с 33-летним потерпевшим, нанесли последнему множественные удары руками и ногами в голову и туловище, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший скончался.

В настоящее время этим лицам предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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