Мастер-классы, посвященные Ганзе, прошли Детском парке Пскова

Серия мастер-классов, посвященных Ганзе, прошла в Пскове под открытым небом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичи активно присоединились к празднику и своими руками делали Ганзейские сувениры: тряпичную куклу, цветы из гофрированной бумаги, украшенную восковую свечу, эмблему Ганзы-2019 из полимерной глины и другие изделия, связанные с Ганзейской тематикой.

В празднике были задействованы выпускники школы волонтеров Молодой Ганзы, которые в ходе мастер-классов рассказывали псковичам о Ганзейском движении Нового времени и истории Ганзейского союза.