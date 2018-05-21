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Общество

Мастер-классы, посвященные Ганзе, прошли Детском парке Пскова

21 мая 2018 года, 14:23

Серия мастер-классов, посвященных Ганзе, прошла в Пскове под открытым небом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичи активно присоединились к празднику и своими руками делали Ганзейские сувениры: тряпичную куклу, цветы из гофрированной бумаги, украшенную восковую свечу, эмблему Ганзы-2019 из полимерной глины и другие изделия, связанные с Ганзейской тематикой.

В празднике были задействованы выпускники школы волонтеров Молодой Ганзы, которые в ходе мастер-классов рассказывали псковичам о Ганзейском движении Нового времени и истории Ганзейского союза.

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