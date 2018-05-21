Порховчанка просит наградить полицейских за найденные ценные вещи

В адрес начальника УМВД России по Псковской области поступило благодарственное письмо от жительницы Порховского района, которая выражает глубокую признательность начальнику уголовного розыска ОМВД России по Порховскому району майору полиции Игорю Журавлеву и старшему следователю майору юстиции Наталье Прокофьевой за проявленный профессионализм и внимательное отношение к людям. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Автор письма сообщает, что в конце марта в их дачном доме была совершена кража со взломом. Злоумышленники похитили холодильник, электрическую печь, а также печные принадлежности. Гражданка, в частности, пишет: «Если честно, то мы не надеялись на раскрытие преступления. Но нам сообщили, что наши ценные вещи найдены...». Добавим, что в начале мая похищенное имущество владельцам возвращено.

От имени своей семьи женщина просит передать благодарность порховским стражам порядка за оказанную помощь.