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Экономика

Новый резидент «Моглино» планирует вложить в производство почти 13 млрд рублей

21 мая 2018 года, 12:27

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» и ООО «Псковский завод Титан-Полимер» подписали соглашение о намерениях осуществления деятельности на территории технопарка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

АО «ГК Титан» планирует вложить в создание комплекса по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленок на территории особой экономической зоны почти 13 млрд рублей. Проект будет реализован в два этапа. Первый (2018–2020 годы) — строительство завода по производству гранул мощностью до 168 тысяч тонн в год и первой линии производства пленки — до 35 тыс тонн в год. Второй (2019–2020 годы) — строительство второй линии БОПЭТ аналогичной мощности. Производство будет отвечать всем экологическим требованиям.

Основной рынок сбыта продукции — Россия, а также страны СНГ и Европы.

В общей сложности на предприятии будет создано 500 рабочих мест.

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