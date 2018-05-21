Новый резидент «Моглино» планирует вложить в производство почти 13 млрд рублей

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» и ООО «Псковский завод Титан-Полимер» подписали соглашение о намерениях осуществления деятельности на территории технопарка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

АО «ГК Титан» планирует вложить в создание комплекса по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленок на территории особой экономической зоны почти 13 млрд рублей. Проект будет реализован в два этапа. Первый (2018–2020 годы) — строительство завода по производству гранул мощностью до 168 тысяч тонн в год и первой линии производства пленки — до 35 тыс тонн в год. Второй (2019–2020 годы) — строительство второй линии БОПЭТ аналогичной мощности. Производство будет отвечать всем экологическим требованиям.

Основной рынок сбыта продукции — Россия, а также страны СНГ и Европы.

В общей сложности на предприятии будет создано 500 рабочих мест.