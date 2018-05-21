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Общество

Впервые КИМы для ЕГЭ буду печатать в Псковской области

21 мая 2018 года, 11:37

Это одно из главных нововведений этого года. Об этом в пресс-центре «Псковской правды» рассказал начальник управления образования Псковской области Александр Седунов.

- Раньше Контрольно-измерительные материалы нам привозили, - пояснил он. - В этом году впервые в 35-ти пунктах проведения ЕГЭ, которые буду работать на территории Псковской области, будет производиться их печать. У нас уже есть электронные ключи, которые позволят начать печать с 9 утра, с тем, чтобы в 10 утра начать экзамен.

Кроме того, сразу же по завершению экзамена работы работы будут отсканированы прясо в классах и направлены на сайт Рособрандзора для проверки. Это тоже новшество этого года. Весной эту процедуру и технологию апробировали на базе вечерней школы, где проходил досрочный этап.

В этом году ЕГЭ будут сдавать 2 900 одиннадцатикласскниов, и 6 000 девятиклассников будут сдавать ОГЭ.

Кроме того, сразу же по завершению экзамена работы будут отсканированы прямо в классах.

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