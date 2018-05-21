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Происшествия

Против воровки банковской карты в Великих Луках завели уголовное дело

21 мая 2018 года, 10:54

Великолукские полицейские установили женщину, которая подозревается в краже денег с банковской карты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в городе на Ловати в доме по улице Дружбы у 33-летней горожанки во время вечеринки похитили банковскую карту, с которой позднее было снято 50 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью к стражам порядка.

Подозреваемую в краже установили быстро. Ей оказалась безработная великолучанка, 1987 года рождения, которая вместе с потерпевшей была в гостях. Часть похищенных денег изъята. Возбуждено уголовное дело.

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