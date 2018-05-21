Названы финалисты Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

20 мая в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах состоялись полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Михаила Ведерникова. Результаты соревнований опубликованы в официальной группе чемпионата ВКонтакте.
20 мая в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах состоялись полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Михаила Ведерникова. Результаты соревнований опубликованы в официальной группе чемпионата ВКонтакте.
В возрастной группе 14-17 лет: 1 место – «Легион» Великолукский район
В возрастной группе 18+: «Сокол» Великие Луки
В возрастной группе 10-13 лет: 1 место – «Метеор», Себеж
В возрастной группе 14-17 лет: 1 место – «Святогорец», Пушкиногорский район
В возрастной группе 18+: 1 место – «Витязь», Пушкиногорский район
В возрастной группе 10-13 лет: 1 место – «СОШ №50», Дновского район
В возрастной группе 14-17 лет: 1 место – «Темп» Печерский район
В возрастной группе 18+: 1 место – «Балтика» Печерский район
Напомним, Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня.