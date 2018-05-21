Названы финалисты Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

20 мая в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах состоялись полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Михаила Ведерникова. Результаты соревнований опубликованы в официальной группе чемпионата ВКонтакте.