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Спорт

Названы финалисты Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

21 мая 2018 года, 10:00

20 мая в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах состоялись полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Михаила Ведерникова. Результаты соревнований опубликованы в официальной группе чемпионата ВКонтакте.

Великие Луки (Зона-Юг)

В возрастной группе 10-13 лет: 1 место – «Олимп», Пустошкинский район

В возрастной группе 14-17 лет: 1 место – «Легион» Великолукский район

В возрастной группе 18+: «Сокол» Великие Луки

Пушкинские Горы (Зона-Центр)

В возрастной группе 10-13 лет: 1 место – «Метеор», Себеж

В возрастной группе 14-17 лет: 1 место – «Святогорец», Пушкиногорский район

В возрастной группе 18+: 1 место – «Витязь», Пушкиногорский район

Псков (Зона-Север)

В возрастной группе 10-13 лет: 1 место – «СОШ №50», Дновского район

В возрастной группе 14-17 лет: 1 место – «Темп» Печерский район

В возрастной группе 18+: 1 место – «Балтика» Печерский район

Напомним, Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня.

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