Кубок губернатора на ралли «Пушкинские Горы – 2018» выиграла команда из Петербурга

Кубок губернатора Псковской области на ралли «Пушкинские Горы — 2018» завоевал экипаж из Санкт-Петербурга в составе Станислава Травникова и Алексея Башмакова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Награда от главы региона была разыграна в первый день ралли 19 мая в Островском районе на скоростном участке длиной 1,5 км. Состязание прошло в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018».

Первое место в абсолютном зачете на ралли «Пушкинские Горы — 2018» также заняли пилоты из Санкт-Петербурга — Александр Осипов и Александр Андреев. Всего к финишу пришли 35 команд из 39, стартовавших утром.

Путь второго дня соревнований традиционно лежал от Новоржева до Пушкинских Гор через Бежаницкий и Опочецкий районы. Сегодня пилоты преодолели около 40 «боевых» километров на трех скоростных участках.

В общей сложности за два дня экипажи проехали более 100 километров соревновательных спецучастков.