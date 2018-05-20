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Спорт

Пятьсот бегунов соревнуются сегодня в Пскове

20 мая 2018 года, 11:06

Около 500 человек вышли на старт первого этапа соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018», сообщает Pskov.ru. Забеги проходят сегодня, 20 мая, в Пскове в рамках проекта врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018».

В соревнованиях участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители, взрослые и дети из разных уголков нашей страны и зарубежья: Волгограда, Уфы, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, а также Республики Беларусь и Эстонии. Самому взрослому спортсмену, заявившемуся на мероприятие — 82 года.

Для атлетов подготовлены четыре трассы: 1 километр (дети от 7 до 10 лет), 3 километра (дети до 16 лет), 7 километров (любители) и 21,1 километра (профессионалы).

Добавим, соревнования по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT — 2018» пройдут в пять этапов: 20 мая, 17 июня, 15 июля, 19 августа и 15 сентября

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