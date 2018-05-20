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Происшествия

В Пскове ищут мужчину с татуировками и особыми приметами

20 мая 2018 года, 10:56

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Веденеев Александр Николаевич, 1970 года рождения, уроженец поселка Струги Красные Псковской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. С 8 апреля 2018 года он утратил связь с родственниками. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, волосы тёмно-русые, короткие, глаза серые.

Особые приметы: татуировка на плече в виде рисунка корабля и надпись «Североморск», отсутствует фаланга на безымянном пальце правой руки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении А.Н. Веденеева просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

Фото: УМВД России по Псковской области
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