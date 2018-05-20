Сегодня второй день ралли «Пушкинские Горы-2018»

Сегодня, 20 мая, начался второй день третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018».

Открытие турнира состоялось накануне. В соревновании принимают участие 55 экипажей, 2 из них из Псковской области. Остальные участники приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Московской, Ленинградской, Смоленской областей и Республики Карелия.

На первом скоростном участке длиной 1,5 километра впервые разыграли Кубок губернатора Псковской области. Состязание за право обладать наградой от Главы региона проходит в рамках проекта врио Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018».

Автогонки также традиционно пройдут по дорогам Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов и завершатся 20 мая в Пушкинских Горах. В общей сложности экипажи проедут более 100 километров соревновательных спецучастков.