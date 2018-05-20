Псковичи и белорусы обсудили предстоящую встречу на Кургане Дружбы

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению 59-й Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Латвии и Белоруссии на Кургане Дружбы состоялось в Верхнедвинском районе Витебской области Республики Беларусь, сообщает Pskov.ru.

В совещании приняла участие российская делегация во главе с Первым Заместителем Губернатора Псковской области Верой Емельяновой. Состав белорусской части рабочей группы возглавил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

В этом году организатором традиционной встречи на Кургане Дружбы выступает белорусская сторона.

Члены рабочей группы обсудили ряд организационных вопросов. В частности, говорили о проведении ветеранского и молодежных костров, возможности создания интерактивной партизанской деревни.

По итогам заседания стороны договорились о совместных действиях по организации традиционных праздничных мероприятий на границе трех государств. Также было принято решение о подготовке ветеранскими организациями обеих стран предложений по участникам встречи на Кургане Дружбы и новым проектам.

Напомним, что встреча ветеранов трех стран на Кургане Дружбы проходит каждый год, начиная с 1959 года в первое воскресенье июля. До 1991 года праздник готовили по очереди — Россия, Белоруссия, Латвия. С 1991 года подготовкой и проведением праздника занимаются поочередно уже два государства — Россия и Белоруссия.

Ежегодно на кургане собираются представители ветеранских и общественных организаций, патриотические клубы, поисковые отряды, творческие коллективы пожилых людей, проходят митинги, дружеские встречи, отдается дань памяти погибшим, возлагаются цветы к Памятным знакам, находящимся на территории трех государств.

Мемориальный комплекс Курган Дружбы является памятником партизанскому краю, открытым 3 июля 1959 года. Он воздвигнут на стыке границ трех республик в честь боевой дружбы русских, белорусских и латышских партизан в годы войны. Земля для Кургана была взята с могил партизан и воинов Красной Армии. От Кургана проложены три аллеи: в сторону Белоруссии посажены березы, России — клены, Латвии — липы. На вершине Кургана растет дуб — символ нерушимой дружбы трех народов