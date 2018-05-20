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Досуг

Сегодня в Пскове пройдет праздник «Маленький чемпион»

20 мая 2018 года, 09:00

14-й по счету «Маленький чемпион» пройдет в УСК «Олимп». Начало регистрации в 10.00. Начало забегов в 10.30. К забегам допускают мальчиков и девочек, которым исполнилось до 6 до 24 месяцев (нужна предварительная регистрация). Малыши поползут на скорость по десятиметровым дорожкам. Передвигаться участникам нужно будет исключительно ползком, на ножки можно будет встать только после финиша. Следить за соблюдением этого правила будут секунданты. Забеги малышей не единственная часть праздника «Маленький чемпион». Организаторы подготовили несколько состязаний и для групп поддержки. Во время праздника будет работать ярмарка, во время которой можно будет купить сувениры. Также в программе концертные номера и различные мастер-классы для детей разных возрастов. Вход для гостей праздника свободный.

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