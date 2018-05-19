Все участники беговых соревнований на Кубок губернатора получат подарки

«У нас крутые призы, дистанции по нашему красивому городу, много подарков, - обрисовал преимущества участия в соревнованиях их организатор Александр Кузьмин. - Каждый участник, вне зависимости от того, какое место займет – хоть сотое! – все равно получит подарок. А для победителей и призеров уже готовы медали».

В субботу, 19 мая, в Центре студенческих инициатив состоялась регистрация участников соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора». «Псковская правда» заглянула в Центр.

По словам Александра Кузьмина, ожидается полтысячи участников из 52 городов России, а также из Эстонии и Беларуси. Для них подготовили 500 литров воды, а для участников забега на поумарафонскую дистанцию - два пункта подпитки.

Старты состоятся 20 мая у сквера рядом с ПсковГУ на ул. Ленина, первые участники стартуют в 10:20. Как ранее сообщала «Псковская правда», трассу для бегунов проложили по наиболее живописным местам Пскова.

Напомним, соревнования проводятся в рамках проекта #Команда2018, инициированного Михаилом Ведерниковым. Накануне в Пскове состоялся масштабный форум проекта с участием федеральных экспертов.