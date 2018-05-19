Михаил Ведерников: Псков не готов к Ганзе

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 18 мая, провел очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году.

Открывая совещание, он отметил, что до старта масштабного события остается чуть больше года и пора говорить не о планах, а о готовности Пскова принять фестиваль в следующем году:

«Ганзейские дни должны продемонстрировать растущий туристический, инвестиционный и культурный потенциал региона, содействовать продвижению имиджа города Пскова как уникального русского города, открытого к международному сотрудничеству. Я вижу, что пока еще не все сделано, чтобы соответствовать этому вызову».

В частности, врио губернатора обратил внимание собравшихся на неготовность города к приему иностранных гостей: логистика не проработана, нет указателей на иностранных языках, карт, аудиогидов.

«Нужно проработать информацию и разместить ее так, чтобы иностранцу невозможно было заблудиться. И сделать это надо и на английском, и на немецком языках. Все-таки столица Ганзы — немецкий город Любек, и было бы уместно, чтобы гости из Германии чувствовали себя здесь во время проведения праздника, как дома», — поставил задачу Михаил Ведерников.

Кроме того, по мнению врио губернатора, подготовка к Ганзейскому фестивалю отличная возможность привести наконец в порядок и к единому стилю рекламные и информационные конструкции:

«Нужно проработать сотрудничество в этой сфере с нашими предпринимателями. Было бы неплохо, если бы и они размещали информацию о работе своих учреждений как минимум на двух языках. На самом деле у жителей города, у общественных организаций есть очень интересные проекты в туристской сфере, и сегодня на форуме #Команда2018 мы говорили об этом. Мне непонятно, почему эти идеи не доходят у нас до профильных комитетов и нашего оргкомитета. Надо привлекать их к нашей с вами работе.

Также врио губернатора обратил внимание на то, что по возможности к Ганзе-2019 все туристические объекты должны отвечать требованиям доступной среды.

«Коллеги, у нас есть уникальная возможность не только заявить о себе, но и разработать и протестировать современную туристическую инфраструктуру, которая будет являться точкой роста в последующие годы как для города, так и для региона. И этой работой нужно заниматься уже сейчас»,- сказал в заключение руководитель региона.