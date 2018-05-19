Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Михаил Ведерников: Псков не готов к Ганзе

19 мая 2018 года, 11:35

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 18 мая, провел очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году.

Открывая совещание, он отметил, что до старта масштабного события остается чуть больше года и пора говорить не о планах, а о готовности Пскова принять фестиваль в следующем году:

«Ганзейские дни должны продемонстрировать растущий туристический, инвестиционный и культурный потенциал региона, содействовать продвижению имиджа города Пскова как уникального русского города, открытого к международному сотрудничеству. Я вижу, что пока еще не все сделано, чтобы соответствовать этому вызову».

В частности, врио губернатора обратил внимание собравшихся на неготовность города к приему иностранных гостей: логистика не проработана, нет указателей на иностранных языках, карт, аудиогидов.

«Нужно проработать информацию и разместить ее так, чтобы иностранцу невозможно было заблудиться. И сделать это надо и на английском, и на немецком языках. Все-таки столица Ганзы — немецкий город Любек, и было бы уместно, чтобы гости из Германии чувствовали себя здесь во время проведения праздника, как дома», — поставил задачу Михаил Ведерников.

Кроме того, по мнению врио губернатора, подготовка к Ганзейскому фестивалю отличная возможность привести наконец в порядок и к единому стилю рекламные и информационные конструкции:

«Нужно проработать сотрудничество в этой сфере с нашими предпринимателями. Было бы неплохо, если бы и они размещали информацию о работе своих учреждений как минимум на двух языках. На самом деле у жителей города, у общественных организаций есть очень интересные проекты в туристской сфере, и сегодня на форуме #Команда2018 мы говорили об этом. Мне непонятно, почему эти идеи не доходят у нас до профильных комитетов и нашего оргкомитета. Надо привлекать их к нашей с вами работе.

Также врио губернатора обратил внимание на то, что по возможности к Ганзе-2019 все туристические объекты должны отвечать требованиям доступной среды.

«Коллеги, у нас есть уникальная возможность не только заявить о себе, но и разработать и протестировать современную туристическую инфраструктуру, которая будет являться точкой роста в последующие годы как для города, так и для региона. И этой работой нужно заниматься уже сейчас»,- сказал в заключение руководитель региона.

СПРАВКА

39-е Международные Ганзейские дни нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Ожидается, что событие соберет более 600 тысяч участников из 183 городов 16 европейских стран.

После окончания выступления Михаил Ведерников дал слово главе города Пскова Ивану Цецерскому, который доложил о ходе подготовки к Международному Ганзейскому фестивалю. В числе нерешенных Иван Цецерский обозначил вопросы обеспечения всех гостей праздника гостиничными местами, питанием, нехватки профессиональных экскурсоводов.

«Что делается для того, чтобы обеспечить всех гостей необходимым количеством гостиничных мест? Мы уже так не первый раз собираемся: обо всем поговорили, вроде что-то получается, где-то проблематика. А где конкретика? Каков дефицит гостиничных мест? Давайте с соответствующими комитетами все сложные вопросы будет прорабатывать. По каждому из них должны быть ответственные и конкретные поручения», — отреагировал Михаил Ведерников.

В ходе заседания участники также рассмотрели места размещения площадок для проведения праздничных мероприятий. Согласно общему мнению, они должны располагаться в исторических местах города и при этом не мешать движению транспорта.

Речь шла и об участии делегации Псковской области в 38-х Международных Ганзейских дней Нового времени в немецком городе Ростоке, по окончании которых Пскову будет передана эстафета проведения международного мероприятия.

Подводя итог работе очередного заседания врио губернатора сказал: «В дальнейшем повестка наших заседаний должна быть более насыщенной, конкретной и детальной. Со следующего оргкомитета мы будем идти по проблемным моментам».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ночью в Острове горела баня
Прямая трансляция с брифинга для участников соревнований по бегу на Кубок губернатора состоится в «Инстаграме»
Опубликованы две фотографии пропавшей под Псковом 50-летней женщины
На полгода в Ингушетию уехали полицейские из Пскова
До двух тысяч рублей заплатят родители пьяных псковских подростков
Туристический маршрут на сапборде по реке предложили на экономической секции форума #Команда2018
Военный комиссариат Псковской области отмечает 100-летний юбилей
Клуб корейской культуры презентовал свой проект на первом форуме #Команда2018
Валентин Белюков из Пскова хочет, чтобы в его школе появился юнармейский зал

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура
17 мая 14:34

Счастливый билет на балет

Юные псковские балерины посмотрели Москву по приглашению легенды Большого театра Гедиминаса Таранды

Культура
17 мая 10:21

Репетировали в вагоне

Собрать ягоды с помощью леших, поймать кинутый дельфином мячик, научиться абхазскому танцу, забраться на первое место олимпийского пьедестала — псковское «Солнышко» осветило Сочи

Культура / Событие
15 мая 15:47

Под сенью короны

Две дюжины псковичек поборются за звание первой красавицы города